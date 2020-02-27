Администрация Рязани сообщила о проверках атмосферного воздуха

Администрация Рязани на своём сайте сообщила о проверках атмосферного воздуха.

Утром 27 февраля на телефон дежурной службы поступали жалобы на состояние атмосферного воздуха от жителей города. Информация была направлена в «Центр лабораторного анализа и технических измерений Рязанской области».

Специализированная лаборатория проверила атмосферного воздух по ул. Пушкина, д. 38, ул. Гоголя, д. 35, ул. Зубковой д. 27. Специалисты Центра пришли к выводу, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах воздуха нет.

Администрация напоминает телефон единой круглосуточной диспетчерской службы управления ГО и ЧС города Рязани 55-00-41.