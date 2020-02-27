На улице Дзержинского в Рязани хотят построить школу на 1100 мест

В четверг, 27 февраля, в Рязани состоялись публичные слушания по вопросу перевода территории улицы Дзержинского, на которой расположено недействующее троллейбусное депо, из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону учреждений образования. На этом месте хотят построить школу.



Начальник управления образования и молодёжной политики города Рязани Дмитрий Донсков сообщил, что под строительство школы и создание инфраструктуры учреждения планируют использовать участок площадью около 2,7 га. В школе смогут учиться 1 100 человек.



Присутствующих на слушаниях рязанцев чиновник заверил, что необходимое расстояние от ЛЭП в 50 метров при строительстве будет соблюдено. Не погибнут при возведении школы зелёные насаждения, так как на участке земли, о котором идёт речь, их нет.



Донсков также заявил: новая школа поможет «разгрузить» другие образовательные учреждения этого района. На сегодняшний день они переполнены.



Представители общественности выразили надежду, что образовательное учреждение будет представлять собой красивое здание, которое гармонично впишется в окружающую среду. Также рязанцы обратили внимание на то, что с появлением школы в этом районе может увеличиться пассажиропоток.



Дальнейшее решение о внесении изменений в Генплан, которые необходимы для возведения образовательного учреждения, примут депутаты Рязанской городской Думы.

