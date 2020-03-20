В Рязани за неделю отремонтировали более 800 метров проводов уличного освещения. Работы велись на улицах Станкозаводской, Интернациональной, Новой, Грибоедова, Щедрина, Новаторов, Пирогова и других.

На улицах Пугачева, Грибоедова, Высоковольтной и Станкозаводской опилили деревья, находящиеся в охранных зонах воздушных линий электропередач.

За неделю отремонтировано 50 уличных фонарей на улицах Авиационная, Юбилейная, Космонавтов и других. Заменили 12 ламп, сообщает сайт администрации города.

Дежурные бригады устраняют неисправности на сетях, которые обслуживает Дирекция благоустройства города. Они работают в городе ежедневно и проверяют работоспособность систем, при необходимости заменяют элементы, выработавшие срок эксплуатации.