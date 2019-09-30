В Рязани выявлено 38 нарушений в сфере содержания жилья

Государственная жилищная инспекция Рязанской области регулярно проводит мониторинг деятельности управляющих компаний и ТСЖ. За неделю с 23 по 27 сентября было проведено 144 проверки управляющих компаний и ТСЖ. В результате удалось выявить 38 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг.

В регионе продолжаются и проверки внутридомового газового оборудования. С начала года в ходе 243 контрольных мероприятий было выявлено 283 нарушения в содержании ВДГО, сообщает сайт регионального правительства.

Всего с начала года в рамках проведенных инспекцией контрольных мероприятий составлено 159 протоколов об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму 3146,6 тыс. руб.