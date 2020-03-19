В Рязани выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальная группа Рязанская область ВКонтакте. Заболевший мужчина вернулся из Франции. Сейчас он находится в индивидуальном боксе. Отмечается, что заболевание у него протекает в лёгкой форме. Все контактировавшие с ним лица также изолированы.

Сейчас проводятся все необходимые действия с привлечением УВМД и других ведомств.

«Все необходимые действия проводятся, меры, которые предусмотрены в этом случае, реализуются в полном объеме с привлечением УВМД и остальных заинтересованных ведомств», – сказал вице-губернатор Игорь Греков.