В Рязани выбрали лучшего дружинника

На прошлой неделе в Рязани подвели итоги конкурса по деятельности народных дружинников за 2019 год на звание «Лучший народный дружинник города Рязани». Участие в нём приняли 15 человек. Четыре дружинника представляли Московский район, пять – Советский, три – Октябрьский и три –Железнодорожный.

Критериями отбора лучших народных дружинников являлись количество часов выхода народного дружинника на дежурство по охране общественного порядка, количество административных правонарушений и преступлений, пресеченных дружинником совместно с правоохранительными органами. Учитывалось также количество информации о подтвержденных фактах преступлений, незаконном обороте наркотических веществ и алкогольной продукции, переданной дружинником в правоохранительные органы.

По итогам отбора членами комиссии были определены 11 победителей Конкурса, которые получат призы в форме ежегодной денежной премии.