Как изменится работа рязанских вузов из-за коронавируса

С 17 марта все школы Рязанской области досрочно уходят на каникулы. Такие меры приняты с целью недопущения распространения коронавируса. Изменения коснутся и работы вузов. Так, РГУ имени С.А. Есенина перейдёт на дистанционное обучение. Как сообщили в пресс-службе вуза, такой опыт работы в РГУ уже есть. Сложностей с дистанционным обучением не возникнет.

В РГРТУ же от очных занятий отказываться не планируют. Об этом сообщил ректор РГРТУ Михаил Чиркин. Он отметил, что приказы Минобрнауки содержат рекомендательный характер. Директивных указаний на запрет проведения занятий в контактной форме нет.

Для предотвращения распространения заболевания с 17 марта в вузе будет организован входной контроль с участием медперсонала и применением тепловизионного оборудования. Технические службы будут проводить процедуры дезинфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

К таким же мерам решили прибегнуть и в Академии ФСИН.