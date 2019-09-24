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В Рязани выберут лучшего шеф-повара города

3 октября в Рязани состоится отборочный этап международного конкурса «Chef a la Russe». Это Открытый Всероссийский Кулинарный чемпионат, в котором могут принимать участие команды из регионов России и иностранных государств. Участие в отборочном этапе в Рязани уже подтвердили 9 ресторанов.

Каждый ресторан должен выставить на конкурс команду из двух поваров и 1 кондитера. Им предстоит приготовить «Национальный обед» из трёх блюд – холодная закуска, горячее блюдо и десерт. Команды будут обеспечены одинаковым набором продуктов и посуды.

Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри, состоящее только из судей, аккредитованных Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров «WorldChefs/WACS». Председателем жюри выступит Президент Российской национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев.

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