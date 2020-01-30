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В Рязани впервые провели операцию по трансплантации роговицы

В четверг, 30 января, в Рязани впервые провели операцию по трансплантации роговицы. В Областном центре микрохирургии глаза ОКБ им. Семашко прооперировали 22-летнюю пациентку, с остротой зрения 9%.

Девушке сделали кератопластику роговицы – пересадили подготовленный биологический материал из донорских тканей глазного банка «АйЛаб». Это позволит пациентке вернуть зрение и улучшить качество жизни.

Операцию провели профессиональные хирурги – директор глазного банка «АйЛаб» Андрей Золоторевский, заведующий офтальмологического отделения ОКБ им. Н.А. Семашко Александр Колесниов и врач-офтальмолог отделения Александр Севостьянов.

– Пересадка органов тканей позволяет решить проблемы, которые невозможно вылечить другими способами – только заменой ткани. Такие операции позволяют человеку восстановить те функции, которые были утрачены, – рассказал Александр Колесников.

– Сейчас весь мир уходит от прямой пересадки, потому для успеха такой операции материал должен быть подготовлен, донор – обследован и адаптирован. Поэтому сейчас из донорских тканей получают специальный материал, который обрабатывается и консервируется. Сейчас это мировой стандарт офтальмологической хирургии, – добавил Александр Колесников.

Отметим, что в советское время такие операции в Рязани проводились. В настоящее время в ОКБ им. Семашко появилось современное оборудование, а значит и новые возможности для офтальмологической хирургии. К слову, в Областной центр микрохирургии глаза на консультации по кератопластике роговицы ежегодно обращаются 40-50 человек. Теперь они смогут получить помощь в Рязани по полюсу ОМС.

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