Ремонтные работы в Рязанской ОКБ ведутся без прерывания оказания медицинской помощи

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) начались работы по модернизации инфраструктуры. В сентябре строители приступили к комплексному обновлению помещений первого хирургического отделения.

Согласно утвержденному графику, специалисты проведут полный цикл ремонтных работ. В перечень задач входит замена устаревших оконных конструкций и напольных покрытий, а также монтаж нового сантехнического оборудования. Особое внимание уделяется модернизации инженерных сетей, включая капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Дополнительно запланирована свежая покраска стен во всех палатах.

На сегодняшний день подрядчики уже выполнили значительный объем подготовительных и черновых работ. Строители успешно выровняли стены, устранили все выявленные дефекты поверхностей и произвели монтаж новых окон.

Администрация больницы подчеркивает, что все строительные мероприятия проводятся с максимальным соблюдением санитарных норм и без прерывания лечебного процесса. Оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам продолжается в штатном режиме.