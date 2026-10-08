В Рязани врачи спасли подростка с ножевым ранением груди после ссоры с соседом

Специалисты Рязанской областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно прооперировали юного пациента, получившего тяжелую травму. Благодаря оперативным действиям медиков жизнь мальчика вне опасности.

В Михайловском районе в результате конфликта с соседом 16-летний подросток получил проникающее ножевое ранение. Первичную медицинскую помощь ему оказали врачи местной центральной районной больницы, после чего пострадавшего в экстренном порядке транспортировали в областную детскую клиническую больницу в Рязани для проведения высокотехнологичного лечения.

При поступлении в ОДКБ врачи провели комплексное обследование, выявившее множественные серьезные повреждения внутренних органов. У пациента были диагностированы разрыв диафрагмы, а также ранение нижней доли левого легкого и левой доли печени.

Детский хирург отделения хирургии ОДКБ Юлия Михайловна Молева подчеркнула критическую тяжесть полученной травмы. «Это тяжелая травма, очень опасная для жизни. Повреждены диафрагма, легкое и печень. Соседствующие органы – сердце, желудок, аорта – являются жизненно важными», – отметила специалист.

Консилиум врачей принял решение о немедленной операции. Хирургическая бригада успешно выполнила ушивание места разрыва диафрагмы и дренирование плевральной полости.

Первые сутки после вмешательства подросток провел под круглосуточным наблюдением в отделении реанимации. После стабилизации состояния его перевели в профильное хирургическое отделение для дальнейшего восстановления. История завершилась благополучно: юный пациент прошел полный курс лечения и сегодня выписывается домой в хорошем самочувствии.