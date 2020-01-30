На главную Новости Рязани

Николай Любимов встретился с главой Пронского района Александром Шаститко

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой администрации Пронского района Александром Шаститко. Они обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере района, результаты работы по национальным проектам и приоритетным для района направлениям, условия для реализации поставленных задач в 2020 году и ближайшей перспективе.

Николай Любимов отметил, что Пронский район является одним из самых развитых в регионе. Но предстоит ещё очень многое сделать. Главными задачами губернатор назвал развитие экономики, создание индустриального парка близ Новомичуринска, поддержку инвесторов.

Николай Любимов поручил к 1 сентября 2020 года обеспечить школьников горячим питанием. Следует также предусмотреть и спланировать все необходимое, в том числе ПСД на строительство нужных объектов, для того, чтобы полностью решить вопрос к 2023 году.

Александр Шаститко ответил, что уже разработана программа комплексного развития Новомичуринска на ближайшие два года и утверждена «дорожная карта», которая начала реализовываться. Есть успехи в сельском хозяйстве, где ежегодно увеличиваются посевные площади за счет ввода в оборот неиспользуемых земель и привлечения крупных инвесторов. Планируется начать возведение современной крупной животноводческой фермы. В полном объёме выполняются обязательства по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Майским Указом Президента. Особое внимание уделяется дорожному ремонту, переселению граждан из ветхого жилья, благоустройству территорий, модернизации сетей водоснабжения, реализации местных инициатив граждан.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани впервые провели операцию по трансплантации роговицы

Новости медицины
В четверг, 30 января, в Рязани впервые провели операцию по трансплантации роговицы. В Областном центре микрохирургии глаза ОКБ им. Семашко прооперировали 22-летнюю...
Узнать больше

Николай Любимов встретился с главой Пронского района Александром Шаститко

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой администрации Пронского района Александром Шаститко. Они обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере района,...
Узнать больше

В Спасском районе пропал мужчина

Новости Рязани
Спасском районе пропал 57-летний мужчина. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань». По данным поисковиков, местонахождение Дмитрия...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани впервые провели операцию по трансплантации роговицы

Новости медицины
В четверг, 30 января, в Рязани впервые провели операцию по трансплантации роговицы. В Областном центре микрохирургии глаза ОКБ им. Семашко прооперировали 22-летнюю...
Узнать больше

На реконструкцию моста через Лыбедь потребуется 170 млн рублей

Администрация
В Рязани планируют реконструировать мост через реку Лыбедь. Участок реконструкции на улице Ленина является памятником истории и градостроительства. Это один из старейших...
Узнать больше

«Рязань-ВДВ» возглавил тренер из Сербии

Новости Рязани
Новым главным тренером ЖФК «Рязань-ВДВ» стал тренер из Сербии Горан Алексич. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Напомним, контракт с...
Узнать больше

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На Ямале прохожие спасли школьника от своры собак

Рысь поймали во дворе жилого дома в Уфе

Восемь человек пострадали в массовой аварии в Иванове