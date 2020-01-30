Николай Любимов встретился с главой Пронского района Александром Шаститко

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой администрации Пронского района Александром Шаститко. Они обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере района, результаты работы по национальным проектам и приоритетным для района направлениям, условия для реализации поставленных задач в 2020 году и ближайшей перспективе.

Николай Любимов отметил, что Пронский район является одним из самых развитых в регионе. Но предстоит ещё очень многое сделать. Главными задачами губернатор назвал развитие экономики, создание индустриального парка близ Новомичуринска, поддержку инвесторов.

Николай Любимов поручил к 1 сентября 2020 года обеспечить школьников горячим питанием. Следует также предусмотреть и спланировать все необходимое, в том числе ПСД на строительство нужных объектов, для того, чтобы полностью решить вопрос к 2023 году.

Александр Шаститко ответил, что уже разработана программа комплексного развития Новомичуринска на ближайшие два года и утверждена «дорожная карта», которая начала реализовываться. Есть успехи в сельском хозяйстве, где ежегодно увеличиваются посевные площади за счет ввода в оборот неиспользуемых земель и привлечения крупных инвесторов. Планируется начать возведение современной крупной животноводческой фермы. В полном объёме выполняются обязательства по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Майским Указом Президента. Особое внимание уделяется дорожному ремонту, переселению граждан из ветхого жилья, благоустройству территорий, модернизации сетей водоснабжения, реализации местных инициатив граждан.