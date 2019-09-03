На главную Рязань Общество В Рязани в День знаний уволили директора одной из школ
РязаньОбщество

В Рязани в День знаний уволили директора одной из школ

В Рязани в День знаний уволили директора школы №50. Как сообщили пользователи соцсетей, это произошло во время торжественной линейки.

В администрации города прокомментировали эту информацию. Осмотрев учебное заведение, они пришли к выводу, что в школе есть проблемы, устранение которых не требует крупных финансовых вложений. По мнению руководителей области и горда, причина недостатков – в отношении к делу администрации школы.

По данным администрации города, директор школы № 50 сам решил уволиться, чтобы дать возможность образовательному учреждению выйти на новый этап развития.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев ждёт трёхдневное отключение электричества

Скопинские школьники стали участниками конференции «Литература и мы»

Федеральные трассы в Рязанской области начали обрабатывать чистой солью