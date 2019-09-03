В Рязани в День знаний уволили директора одной из школ

В Рязани в День знаний уволили директора школы №50. Как сообщили пользователи соцсетей, это произошло во время торжественной линейки.

В администрации города прокомментировали эту информацию. Осмотрев учебное заведение, они пришли к выводу, что в школе есть проблемы, устранение которых не требует крупных финансовых вложений. По мнению руководителей области и горда, причина недостатков – в отношении к делу администрации школы.

По данным администрации города, директор школы № 50 сам решил уволиться, чтобы дать возможность образовательному учреждению выйти на новый этап развития.