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В Рязани стартовало первенство России по самбо

Во вторник, 18 февраля, в Академии единоборств в Рязани состоялась церемония открытия первенства России по самбо среди юниоров. Спортсменов и гостей соревнований приветствовал Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В Год памяти и славы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, церемонию начали с минуты молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Поздравляя собравшихся с началом соревнований, Николай Любимов отметил, что самбо является одним из наиболее популярных видов спорта в Рязанской области. В регионе много выдающихся спортсменов – победителей и призеров Всероссийских и международных соревнований, чемпионов мира и Европы. Во многом этому способствует укрепление необходимой инфраструктуры.

– Путь на пьедестал Почёта начинается со спортивной площадки во дворе. В регионе приоритетным направлением является развитие массовой физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни. Правительство Рязанской области будет продолжать делать все, чтобы физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни наших граждан. В рамках профильного национального проекта мы строим спортплощадки, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. Всеми этими объектами активно пользуются люди, и мода на здоровый образ жизни неизбежно побеждает. Это главный результат, – подчеркнул губернатор.

Соревнования продлятся по 21 февраля. Участие в них примут свыше 500 человек из 62 регионов России. Рязанскую область представляют 12 спортсменов, среди которых победитель первенства мира 2019 года Александр Пшеничных.

Победители соревнований будут представлять Российскую Федерацию на первенстве мира в Сербии и первенстве Европы в Болгарии.

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