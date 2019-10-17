В Рязани стартовал форум «Молодежь и малый бизнес»

В четверг, 17 октября, в Рязани на площадке «Точка кипения» стартовал седьмой областной форум «Молодежь и малый бизнес». Главной задачей мероприятия является создание и развитие своих предпринимательских идеи и проектов.

Участников форума поприветствовала заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.

— Здравствуйте, уважаемые друзья! Я хочу сказать, что на сегодняшний день поддержка предпринимательства – одна из главных национальных задач. В рамках мероприятия вы увидите результаты тех людей, которые воплотили в жизнь свои бизнес-идеи. Если у кого-то уже есть такие идеи, смело заявляйте о них. Мы ищем таланты для того, чтобы их продвигать, — поделилась Нина Соломонова.

На протяжении двух дней все команды примут участие в различных мастер-классах, тренингах, творческих встречах, дискуссионных площадках, а в итоге презентуют свой бизнес-проект.

Кроме того, у участников будет уникальная возможность попасть на 2-часовую лекцию консультанта по вопросам коммерческой деятельности и управления Марка Рогинкина «Как протестировать свою идею и построить бизнес-модель».

Также каждый участник сможет воспользоваться индивидуальной консультацией экспертов форума.

Второй день форума будет насыщен мастер-классами. Соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин расскажет, как открыть успешный ресторан. Максим Казанцев, владелец батутного центра и Евгений Шот, управляющий фабрики кофе и чая «Бравос», поделятся с участниками «личной эффективностью современного предпринимателя». А юрист Мария Ивашнева поможет разобраться в юридических аспектах на первых шагах создания бизнеса.

Завершится форум большим круглым столом на тему «Непрерывное инклюзивное образование. Профессиональное и личностное развитие — залог успешной карьеры».