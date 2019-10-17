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Рязанцев приглашают на второй общегородской субботник

В субботу, 19 октября, в Рязани состоится второй общегородской субботник. В этот день с 9.00 до 11.00 будут проводит уборку 11 территорий.

Всех желающих Дирекция благоустройства города обеспечит необходимым инвентарём, мешками для сбора мусора. Спецтехника вывезет собранный мусор на специально отведенную площадку.

Присоединиться к субботнику можно на следующих территориях:

  • Зеленая зона между ул. Тимуровцев и ул. Советской Армии, сбор за остановкой общественного транспорта;
  • Дубовая роща, сбор у входа со стороны ул. Новоселов;
  • Зеленая зона на проезде Завражнова, сбор у Доски Почета;
  • Ильина дубрава, сбор у гостиницы «Четыре сезона»;
  • Парк Белякова пос. Дягилево в районе д/сада №31, сбор у тренажеров;
  • ул. Гражданская, ул. 11-й Совхозный проезд, д.14;
  • ул. Высоковольтная между д. 45 и д. 47, сбор слева от Дома ребенка;
  • Сквер Космонавтов, сбор за остановкой общественного транспорта «Клуб ТКПО» направление в город;
  • Зеленая зона на ул. Березовая в районе д. 3, сбор на остановке общественного транспорта «ул. Березовая»;
  • Сквер Керамзавода, сбор в сквере;
  • ул. Стройкова, зеленая зона от ул. Гагарина до ул.Островского.

Сбор участников в 09.00. Форма одежды – свободная, с собой необходимо иметь перчатки.

На зеленой зоне между ул. Тимуровцев и ул. Советской Армии состоится субботник, в котором примет участие глава администрации Рязани Елена Сорокина. Сбор за остановкой общественного транспорта.

Заместители главы администрации примут участие на следующих территориях: Сергей Савин – Ильина дубрава; Игорь Тишин – Дубовая роща; Надежда Штевнина – Зеленая зона на проезде Завражнова.

Рязанцы смогут не только поучаствовать в уборке города, но и задать интересующие их вопросы руководителям администрации.

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