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В Рязани состоится показательный турнир по русским шахматам

В четверг, 15 августа, в 11.00 в большом конференц-зале библиотеки им. Горького в рамках II Международного форума древних городов состоится показательный турнир по русским шахматам

Каждый желающий сможет попробовать свои силы, приняв участие в сеансе одновременной игры с гостями турнира – ведущими шахматистами нашей страны: Владимиром Ивановским (председатель правления Федерации русских шахмат), Юрием Долженковым (президент Федерации русских шахмат, международный гроссмейстер), Зарафшаном Исаевым (вице-президент Федерации русских шахмат, чемпион Европы по русским шахматам, международный гроссмейстер), Виктором Рыбиным (председатель Рязанского регионального отделения Федерации русских шахмат).

Вход на мероприятие свободный, участие в играх – по предварительной регистрации.

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