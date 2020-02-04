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В Рязани провели мастер-классы для больных с онкологией

Во вторник, 4 февраля, на базе Рязанской ОКБ прошли мастер-классы, приуроченные к Международному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

– Рак сегодня – это не приговор, с ним люди живут и активно лечатся. Технологии, которые мы развиваем, многогранны. Одними из первых мы начали разрабатывать программу раннего выявления рака, – сказал главный врач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов.

Всего для рязанцев провели 3 мастер-класса: диетические рекомендации для онкогологических пациентов, особенности ухода за илео-, колостомой и психологические аспекты помощи пациентам и их родственникам.

– Онкология, действительно, не приговор. Когда я узнал, что у меня онкология тонкой кишки, очень переживал. Потом увлёкся йогой, начал активно работать, параллельно проходил лечение в ОКБ. Прошло три года, я пережил 2 операции и чувствую себя нормально, хотя, конечно, бывают сбои. Главное – нельзя зацикливаться на своей проблеме, – поделился Виктор Ларин.

Помимо мастер-классов состоялась презентация пособия по питанию. По словам его авторов, цель пособия – заполнить информационный вакуум, который существует в обществе касаемо питания.

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