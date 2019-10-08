В Рязани прошёл XX слёт студенческих отрядов региона

Во вторник, 8 октября, в Рязани прошёл XX слёт студенческих отрядов. В этом году мероприятие посвящено 60-леиию движения студотрядов России и 15-летию МООО «РСО».

Студентов поздравил заместитель министра образования и молодёжной политики Сергей Хлыстов.

– Студенческие отряды – это особая грань студенческой жизни. Понятно, что студенческие отряды дают много интересных возможностей. Давайте не забывать, что, работая на полях студенческих отрядов, мы не только зарабатываем деньги и жизненный опыт, мы приносим пользу обществу. Вы делаете нашу большую страну лучше и это очень-очень здорово, – сказал замминистра образования.

Активные студенты получили награды Рязанской области – благодарности и ценные подарки губернатора Рязанской области, Знаки губернатора Рязанской области «За усердие», почётные грамоты и благодарности министерства образования и молодёжной политики. Награды Рязанской Облдумы вручил председатель Комитета по социальным вопросам Сергей Пупков.

После торжественной части участники показали творческие номера и подготовили видеоролики о результатах своей деятельности в ходе третьего трудового семестра 2019 года.

На празднике поддержали ещё одну традицию – заложили символический архив для будущих поколений, где отряды оставили свои воспоминания о прошедшем семестре в виде фотографий, писем и других памятных вещей. Архив хранится в фойе Дворца молодёжи.