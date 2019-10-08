Рязанским студентам вручили награды

Во вторник, 8 октября, члены рязанских студенческих отрядов получили награды Рязанской областной думы. Награды Рязанской облдумы вручили на XX слёте студотрядов, который прошёл во Дворце молодёжи.

Активных студентов поздравил председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков.

– Всегда с большой радостью и трепетом прихожу на слёты студенческих отрядов, ведь до сих пор в душе я считаю себя одним из вас, студентов. Хочу сказать, что студенческая жизнь за пределами аудиторий очень-очень важна. Наша страна сильна людьми, и люди эти должны быть молодыми, здоровыми, жизнерадостными, уверенными в себе. То есть наша страна сильна вами. С праздником! – сказал Сергей Пупков.

Председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам вручил активным студентам ценные подарки. Награды получили Анна Толмачёва, студентка РГУ имени Есенина, Максим Шуваев, студент Рязанского филиала Московского «Политеха», и Никита Юрков, представитель лагеря «Пламенный».

После торжественной церемонии награждения на сцене Рязанского дворца молодёжи прошёл праздничный концерт, который подготовили студенты.