В Рязани прошла Инклюзивная Спартакиада посвящённая Дню судебного пристава

19 октября в спортивном зале Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, прошла инклюзивная спартакиада, приуроченная ко Дню судебного пристава.

В этом году в Инклюзивной Спартакиаде приняли участие команды ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», филиала МОУ «Ряжская СШ № 4» «Новоеголдаевская ОШ» и команда «Дети сотрудников УФССП».

Организаторами Спартакиады являются: РРОО «Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное Братство»; Министерство образования и молодежной политики Рязанской области. РГАТУ им. Костычева. УФССП по Рязанской области.

В церемонии открытия соревнований приняли участие: начальник отдела территориальной обороны Рязанской области Александр Гридин, Ректор Рязанского государственного агротехнологического университета им. Костычева Николай Бышов, зам министра образования и молодежной политики Рязанской области Дмитрий Донсков, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Валерий Раев, председатель Совета РРОО «ИВПК «Десантное Братство», председатель Общественного совета УФССП по Рязанской области Геннадий Игнатов, заместитель председатель Правления РО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Панкрушин, группа быстрого реагирования УФССП России по Рязанской области, курсанты Академии ФСИН России, воспитанники Инклюзивных ВПК «Десантное Братство» Рат им. С. Живаго и РГАТУ им. Костычева, ученики ОГБОУ «Школа№23» и Центра образования «Дистанционные технологии».

Лучшими в командном зачёте стали представители «Рязанская школа-интернат», на втором месте филиал МОУ «Ряжская СШ № 4» «Новоеголдаевская ОШ» и на третьем месте сборная « команда детей судебных приставов».

Все участники турнира были награждены медалями, грамотами, памятными призами и конечно каждый участник получил сладкие призы. Турнир проходит при поддержке Управления по физической культуре и массовому спорту администрации г. Рязани, Группа компаний «Автоимпорт», Академии ФСИН России.