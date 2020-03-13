В Рязани открылась выставка работ художников-участников Великой Отечественной войны

В четверг, 12 марта, в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина открылась выставка произведений рязанских художников – участников Великой Отечественной войны из фондов музея «Слушая тишину».

Здесь можно увидеть работы, выполненные в различных жанрах. Их автора – фронтовики, которые после войны работали педагогами художественного училища, члены рязанского союза художников, товарищества «Рязанский художник», возникшего в 1944 г., представителей рязанских художественно-производственных мастерских.

Выставка открывает череду мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В апреле здесь же будет представлена выставка «Минувших дней живая память» с батальными зарисовками из Центрального музея Вооруженных Сил и других учреждений культуры страны.

Выставка продолжит работу до 10 мая.