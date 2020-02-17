В Рязани может появиться улица имени Романа Соколова

В Рязани может появиться улица имени Героя РФ гвардии капитана Романа Соколова. Как отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов, соответствующий вопрос уже находится на повестке дня гордумы.

– Роман Сколов – заместитель командира знаменитой шестой роты, годовщину подвига которой мы будем отмечать 6 марта, заслужил, чтобы его помнили и в школе, и в городе, и в стране. Надеюсь, что Городская дума тоже примет соответствующее решение о присвоении имени Романа Соколова одной из улиц города Рязани, – сказал глава региона.

Николай Любимов отметил, что всё это делается для того, чтобы рязанцы помнили о людях, которые защищали свою страну в годы Великой Отечественной и других войн.