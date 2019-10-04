На главную Органы власти Администрация В Рязани меняют тросовое ограждение на Северной окружной
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

В Рязани меняют тросовое ограждение на Северной окружной

В Рязани меняют тросовое ограждение на Северной окружной. Оно было установлено в 2016 году на участке от путепровода Северного обхода до улицы Бирюзова по оси Северной окружной дороги для разделения транспортного потока противоположных направлений.

В результате ДТП было повреждено 680 погонных метров тросов и 228 стоек. Ремонт планируется завершить до 11 октября. Стоимость работ оценивается в 787 тысяч рублей.

Как сообщает сайт администрации города, движение на время ремонта перекрывать не будут.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани отремонтировали пешеходную часть моста через Трубеж

В центре Рязани ремонтируют двор, который постоянно затапливается

В Рязани планируют выделить полосы для движения общественного транспорта