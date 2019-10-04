В Рязани меняют тросовое ограждение на Северной окружной. Оно было установлено в 2016 году на участке от путепровода Северного обхода до улицы Бирюзова по оси Северной окружной дороги для разделения транспортного потока противоположных направлений.

В результате ДТП было повреждено 680 погонных метров тросов и 228 стоек. Ремонт планируется завершить до 11 октября. Стоимость работ оценивается в 787 тысяч рублей.

Как сообщает сайт администрации города, движение на время ремонта перекрывать не будут.