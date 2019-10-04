На главную Рязань В Рязанском кардиодиспансере спасли жизнь 70 пациентов с помощью дистанционного ЭКГ
Рязань

В Рязанском кардиодиспансере спасли жизнь 70 пациентов с помощью дистанционного ЭКГ


В Рязанском кардиодиспансере спасли жизнь 70 пациентов с помощью дистанционного ЭКГ. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Дистанционная передача ЭКГ используется в Рязанском кардиодиспансере второй. Она внедрена в практику как важнейший сегмент телемедицины, обеспечивающий доступную кардиопомощь всем жителям региона, в особенности его отдалённых районов. С начала 2018 года по настоящее время проведено 120 дистанционных передач ЭКГ. По результатам, порядка 70 пациентов из районов области с диагнозом «инфаркт» были оперативно доставлены в Рязанский кардиодиспансер, где получили высококвалифицированное лечение.
Снятие ЭКГ-сигнала и его передача по каналам GSM/GPRS с возможностью голосовой связи ведется при помощи системы «КардиоРитм». Работа организована в круглосуточном режиме. В сложных случаях сельских медработников консультируют специалисты кардиодиспансера или межмуниципальных сосудистых центров. Фельдшер Скорой помощи через портативное устройство передает ЭКГ. Технология позволяет это сделать в любом месте: в ФАПе, дома у пациента, в машине «неотложки». Специалисты приемного покоя кардиодиспансера видят данные на планшете он-лайн. При необходимости принимается решение о срочной госпитализации больного в медучреждение.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские курсанты встретились с российской биатлонисткой и известной актрисой

На мачте соперников ФК «Рязань» фанаты подрались с полицией

На Московском шоссе в Рязани микроавтобус сбил пешехода