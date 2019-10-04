Как бухгалтер стал занимать три должности. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 105. Один за всех: как бухгалтер стал занимать 3 должности

Революционные события в начале XX века прервали в нашей стране процесс развития банковской системы. Декретом от 14 декабря 1917 года была объявлена государственная монополия на банковскую деятельность, клиенты банковских учреждений смогли получить лишь небольшую часть принадлежащих им ценностей (серебра и золота) и вкладов.

В Государственном банке часть служащих уволили из-за их непролетарского происхождения или невыполнения некоторых распоряжений новой власти. Управляющий Рязанским отделением Вениамин Танков пытался отстоять наиболее опытных и проверенных специалистов, ходатайствуя за них перед руководством вновь образованного Народного банка. Но в сентябре 1919 года сам Танков был отстранен от работы за то, что он не принимал мер по удалению сотрудников, находившихся в родстве. Бывшему управляющему запретили занимать руководящие должности в советских учреждениях и выселили его из квартиры.

Ответственность за состояние банковских дел взял на себя бывший бухгалтер Иван Левиков. Ему пришлось одновременно исполнять обязанности управляющего, контролера и бухгалтера, а по ночам ещё и сторожа, так как возможности нанять людей для охраны здания не было.

Вопрос: В каком году Народный банк РСФСР был упразднен?

1920;

1921;

1922;

1923.

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