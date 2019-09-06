В Рязани медицинский центр оштрафовали за навязчивую рекламу на 100 тысяч рублей



В Рязани медицинский центр ООО «М-Клиник» оштрафовали за навязчивую рекламу на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает УФАС по Рязанской области.

В июне 2018 года в управление поступило обращение потребителя по поводу рекламы, распространённой ООО «М-Клиник» на его телефонный номер без предварительного согласия. Заявитель своего согласия на получение рекламы не давал и в ходе телефонного разговора выражал недовольство с его содержанием. Комиссия управления признала ООО «М-Клиник», нарушившим часть 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе». По факту нарушения законодательства о рекламе общество привлечено к административной ответственности. Не согласившись с вынесенным постановлением Рязанского УФАС России, ООО «М-Клиник» обратилось в арбитражный суд. Арбитражный суд Рязанской области в удовлетворении требования ООО «М-Клиник» о признании незаконным и отмене постановления комиссии о назначении административного наказания отказал.