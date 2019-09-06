В центре Рязани провели праздник для сотни студентов

В пятницу, 6 сентября, на улице Почтовой прошел заключительный праздник в рамках проекта «Фестивальное лето в Рязани».

Рязанские вузы и ссузы представили интерактивные площадки. Свои станции организовал РГУ имени С. А. Есенина, Рязанский радиотехнический университет, Рязанский строительный колледж и другие профессиональные учебные заведения.

На станциях гости смогли познакомиться с демонстрационными роликами о жизни и работе учебных заведений, ведь студенты провели мастер-классы по разным специальностям и увлекательные презентации своего учебного заведения.

По словам рязанцев, представленные площадки оказались яркими, интересными и веселыми. На станциях от РГУ имени С. А. Есенина гости культурно просвещались и освежали знания в литературе. А на площадках от РязГМУ они пробовали свои силы в армрестлинге и учились оказывать первую медицинскую помощь.

– Праздник мне показался атмосферным и очень масштабным. Студенты из разных вузов смогли пообщаться и весело провести время. Такой фестиваль позволяет эмоционально отдохнуть после первой учебной недели, – поделилась студентка Александра Демидова.

В рамках праздника подвели итогов и наградили победителей конкурса «Моё лето в Рязани». А на главной сцене весь вечер выступали творческие коллективы и солисты города.