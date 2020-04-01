В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек

Вера Бочкова
Новости медицины

Рязанские врачи совершенствуют навыки работы с ИВЛ при вирусных пневмониях

На тренинге в учебной операционной РязГМУ ВЕТЛАБ анестезиологи, пульмонологи и реаниматологи больниц Рязани отработали навыки помощи при сложных случаях вирусных пневмоний. Об этом на...
Узнать больше
Новости Рязани

Доставка продуктов питания и медикаментов. «Мармакс» ввёл новую услугу для управляющей компании

«Мармакс» совместно с собственной управляющей компанией премиум-класса «Привилегия комфорта» с 31 марта запустил доставку необходимых продуктов питания и медикаментов для жителей своих...
Узнать больше
Новости Рязани

Театр драмы запустил фотоконкурс с хорошими призами

Рязанский театр драмы предложил горожанам навести порядок в фотоархивах и поискать снимки для участия в конкурсе. Возможно, эти кадры принесут вам денежный...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская журналистка заявила об угрозах

Главному редактору портала «Рязань. Лайф» Жанне Шепляковой поступили угрозы по телефону. Об этом сообщается на сайте СМИ.  Шеплякова рассказала,...
Узнать больше
Новости Рязани

В поле под Рязанью обнаружили труп

Тело 33-летнего мужчины было найдено в поле у села Вышгород под Рязанью. Внешних следов насильственной смерти на трупе не было.
Узнать больше
-

В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Наличие коронавируса у них не выявлено, все выписаны в хорошем состоянии. За время работы в госпиталь поступило 13 человек.

Обсервация  на 30 мест открыта  на базе Рязанской больницы №10. В госпитале находятся граждане, прибывшие в регион из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, у которых нет признаков заболевания.
Госпиталь полностью готов к продолжению работы, сообщают в ведомстве. Он обеспечен дезинфицирующими препаратами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты, новым мягким инвентарём. Пациенты размещены в боксах и обеспечены питанием. За ними ведётся постоянное наблюдение, которое включает в себя забор анализов, ежедневный осмотр врача, трёхразовое измерение температуры.
В случае благополучного прохождения карантина ещё четыре пациента будут выписаны к 10 апреля.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Новости Рязани
В ближайшие часы в Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В метеопредупреждении...
Узнать больше

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек

Новости медицины
В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Наличие коронавируса у них не выявлено, все выписаны в хорошем состоянии....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

Анализы ещё трёх рязанцев на коронавирус направлены в Москву на подтвержение

Новости Рязани
Оперативная группа правительства сообщила данные о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 часов. На данный момент в регионе официально...
Узнать больше

Четвёртой заражённой коронавирусом стала рязанка, работающая в Москве

Новости Рязани
Четвёртой заражённой коронавирусом в Рязанской области стала рязанка, работающая в Москве. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в оперативной группе регионального правительства....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Гороскоп на 1 апреля

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля. Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев предупредили об усилении ветра

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

В Петербурге обнаружили тело женщины, покусанное собаками