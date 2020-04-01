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В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Наличие коронавируса у них не выявлено, все выписаны в хорошем состоянии. За время работы в госпиталь поступило 13 человек.

Обсервация на 30 мест открыта на базе Рязанской больницы №10. В госпитале находятся граждане, прибывшие в регион из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, у которых нет признаков заболевания.

Госпиталь полностью готов к продолжению работы, сообщают в ведомстве. Он обеспечен дезинфицирующими препаратами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты, новым мягким инвентарём. Пациенты размещены в боксах и обеспечены питанием. За ними ведётся постоянное наблюдение, которое включает в себя забор анализов, ежедневный осмотр врача, трёхразовое измерение температуры.

В случае благополучного прохождения карантина ещё четыре пациента будут выписаны к 10 апреля.