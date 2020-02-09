В понедельник в Рязани потеплеет до 0 градусов

В понедельник, 10 февраля, днём в Рязани и области ожидается от минус 5 до 0 градусов. Об этом сообщается в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС России.



Ночью в регионе ещё сохранится холодная погода. По прогнозам синоптиков, ожидается от минус 7 до минус 2 градусов, местами и до минус 11 градусов.



Синоптики обещают на завтра переменную облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер ожидается юго-западный, скоростью 5-10 м/с, при порывах – 12-17 м/с.

