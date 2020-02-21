В МГИК рассказали, почему не могут передать инструменты института культуры в музыкальные школы Рязани

В Рязани продолжается ликвидация бывшего филиала Московского института культуры. На днях стало известно, что из здания на площади Театральной вывозят мебель и книги, а также выбрасывают музыкальные инструменты.

Губернатор Николай Любимов на своей странице в соцсетях сообщил, что региональное правительство обращалось во МНИК с предложением передать инструменты рязанскому музыкальному колледжу и детским школам искусств.

В редакцию РИА «7 новостей» поступил официальный ответ МГИК. В письме сообщается, что в связи с ликвидацией Рязанского филиала МГИК происходит принятие на баланс головного вуза материальных ценностей бывшего филиала и списание имущества, не представляющего ценности. Списанное имущество утилизируют в соответствии с законом.

Запрос о передаче имущества бывшего Рязанского филиала МГИК, находящегося в удовлетворительном состоянии, на баланс Рязанского музыкального колледжа им. Г.и А. Пироговых и детской школы искусств Рязанской области поступил во МГИК от Министерства культуры и туризма Рязанской области 20 февраля 2020 года.

Однако этот процесс осуществляется по особому режиму. Передать инструменты можно будет только после того, как другие учреждения культуры федерального уровня, находящиеся в том же и соседних субъектах, подтвердят, что не претендуют на данное имущество.