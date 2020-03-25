В Рязанской БСМП заработала ангиографическая операционная

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В БСМП провели первые исследования на ангиографе последнего поколения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Новейшее оборудование позволит осуществлять объемное отображение любых сосудов, диагностировать их изменения, а также проводить внутрисосудистые операции с возможностью трехмерной визуализации.

Специалисты отделения сосудистой хирургии провели первые диагностические процедуры на стационарном ангиографическом комплексе под руководством тренеров от фирмы-производителя.

– Ангиограф необходим для выполнения диагностических и лечебных манипуляций при заболеваниях артерий, питающих головной мозг, сосудов сердца и нижних конечностей. На оборудовании мы будем выполнять лечебные манипуляции, гибридные вмешательства, чтобы восстановить кровоток в этих бассейнах, – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Сергей Грязнов. – Для БСМП наличие ангиографической операционной – это уверенный шаг вперед.

Первому пациенту провели коронарографию и ангиографию артерий нижних конечностей.

Отметим, что в больнице также ввели в строй рентгеновские С-дуги, позволяющие обеспечить максимально качественную визуализацию исследуемых органов и операционного поля во время хирургических вмешательств. Прежде в БСМП функционировал только один такой аппарат, теперь их пять.

Фото: пресс-служба БСМП