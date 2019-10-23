Утверждена новая структура администрации города Рязани

На внеочередном заседании Рязанской городской Lумы, которое прошло в среду, 23 октября, было принято решение утвердить новую структуру администрации города Рязани.

Перед принятием решения, депутаты задали вопросы главе администрации города Рязани Елене Сорокиной.

Первые вопросы поступили от Елены Волковой: Приведёт ли предложенная структура к сокращению расходов администрации, и ухудшится ли положение тех сотрудников администрации, которые перейдут из одного подразделения в другое?

— В результате предлагаемых изменений в структуре администрации ожидается существенное уменьшение количества сотрудников администрации города Рязани, до 140 человек. Это только первый этап изменений. В ходе него удастся достичь оптимизации расходов городского бюджета. 140 человек потеряют статус муниципальных служащих. Если только взять разницу в отпусках и расходы на выплату материальной помощи, то экономия составит более 4 миллионов рублей за год, — ответила Елена Сорокина.

По словам Елены Сорокиной к ухудшению положения сотрудников изменения не приведут. Все люди будут трудоустроены в казённые учреждения, если захотят. Кроме того, есть сотрудники, которые уже выработали необходимые сроки для назначения надбавки к пенсии, но не достигли пенсионного возраста. В случае принятия депутатами данной структуры, уже на следующее заседание администрация города готова представить проект о назначении муниципальной надбавки к пенсии этим сотрудникам.

Представитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников уточнил, что в проекте новой структуры администрации не объясняется вывод территориальных управлений – префектур районов, и передача их функций в муниципальное казенное учреждение.

Елена Сорокина пояснила, что районное деление управления территориями будет сохранено, сохранены должности префектов районов, их полномочия будут возложены на заместителей директора. В одном подразделении будут объединены 4 действующие структуры, что позволит централизовать вопросы организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности. Объединение префектур в одну структуру позволит обеспечить взаимозаменяемость сотрудников при выполнении поставленных задач. Функции жилищного контроля и контроля по соблюдению правил благоустройства планируется оставить в составе администрации города Рязани, так как осуществление этих функций возможно только представителями органа местного самоуправления.

В результате большинство депутатов проголосовали за принятие данного решения.