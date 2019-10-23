Почта России превратит детские рисунки в новогодние открытки

Почта России, Музей Победы и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» объявили о старте конкурса детских рисунков «Ёлка Победы». Лучшие работы лягут в основу серии эксклюзивных новогодних открыток, которые Почта России выпустит ограниченным тиражом.

В 2018 году рязанские школьники стали самыми активными участниками этого творческого состязания и вошли в число победителей и лауреатов.

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет. Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили Музей Победы и Почта России. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

«Оценивать все работы будет профессиональное жюри, в которое войдут профессиональные художники-иллюстраторы, сотрудники Почты России и Музея Победы: Регина Мянник, актриса театра и кино, попечитель фонда «Спешите делать добро!»; Василий Селиванов, скульптор, график и живописец, член Союза художников России, член Союза художников Москвы; Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве. Возглавит жюри Оксана Фёдорова, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

Организаторы будут принимать работы на протяжении месяца – с 10 октября по 10 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года.