Утренний кофе. Обзор новостей

В субботу, 7 сентября, и. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина в сопровождении советника вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева и чиновников мэрии провела объезд города.

На детском празднике рязанцы познакомились со Змеем ГорДынычем и прошли квест.

На стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета проходит V региональный фестиваль «Спожинки». Рязанские дачники представили на празднике урожая уникальные сорта ягод и овощей. Фермеры привезли животных из разных районов региона. Рязанцы смогли познакомиться с продукцией регионального производителя. Студенты провели мастер-классы для гостей, познакомили рязанцев с деятельностью вуза и представили разработки молодых учёных университета.

В центре Рязани рабочие повредили историческое здание.

В воскресенье, 8 сентября, в Единый день голосования в Рязанской области проводится 68 избирательных кампаний, в 8 часов утра открылись 123 избирательных участка.

Рязанцы устроили свадьбу на свалке.

В субботу, 7 сентября, на Касимовском шоссе в Рязани произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, в одном из них был ребёнок.

В Клепиковском районе нашли пропавшего мужчину

Вечером в субботу, 7 сентября, на Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП.

В Рязани проводится проверка по факту гибели молодого человека. По предварительным данным, парень выпал из окна жилого дома на восьмом этаже на улице Интернациональной в Рязани.

В Клепиковском районе в ДТП погиб велосипедист.

Во время матча Первенства России по футболу среди команд группы «Центр» Второго дивизиона, где выступает и ФК «Рязань», фанаты подрались с полицией.

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» провёл первый матч нового сезона «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути». В Москве рязанцы встречались со «Звездой» и проиграли – 0:2.