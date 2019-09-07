Елена Сорокина осмотрела дворы Рязани

В субботу, 7 сентября, и. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина в сопровождении советника вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева и чиновников мэрии провела объезд города. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.



Начался объезд с проверки дворов, где ведутся работы по благоустройству. Сначала Сорокина приехала на улицу Костычева, где ведутся подготовительные работы для укладки асфальта у дома №2. Ещё один двор, где подрядчик готовится к работам по благоустройству – двор дома №29 корпус 1 на улице Высоковольтной. Сейчас решается вопрос о месте устройства здесь стоянки для автомобилей.



Следующей точкой маршрута стал двор рядом с домами №40 и №42 на улице Ленинского Комсомола. Жильцы просили администрацию решить вопрос с детской площадкой, а также жаловались на уличное освещение. Им было предложено принять участие в программах по комфортной городской среде или поддержке местных инициатив. Также было принято решение об установке на фасаде дома светодиодных прожекторов. Это должна сделать управляющая компания.

