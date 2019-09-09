ХК «Рязань» проиграл в первом матче нового сезона

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» провёл первый матч нового сезона «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути». В Москве рязанцы встречались со «Звездой» и проиграли – 0:2.



Игра прошла с преимуществом хозяев площадки, которые забросили по шайбе в первом и третьем периодах. По информации пресс-службы клуба, рязанцев перед матчем накрыло предстартовое волнение. Из-за этого «горожане» наделали очень много ошибок.



Очередной матч турнира ХК «Рязань» проведёт в понедельник 9 сентября – в Воскресенске «горожане» сыграют с местным «Химиком».

