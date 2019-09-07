На мачте соперников ФК «Рязань» фанаты подрались с полицией

Во время матча Первенства России по футболу среди команд группы «Центр» Второго дивизиона, где выступает и ФК «Рязань», фанаты подрались с полицией. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».



Инцидент случился на игре межды «Сатурном» и ФК «Калуга», завершившемся вничью – 3:3. Сначала фанаты «Сатурна» обратились к руководству клуба с призывом подать в отставку. Они вывесили на трибуне баннер с надписью: «Ну что, псы, не ждали?», а затем стали скандировать: «Руководство – вон».



Полицейским не понравилось, что всё это сопровождалось файерами и взрывом петард, поэтому они зашли н трибуну, где произошла потасовка. Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал.

