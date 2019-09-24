Тропа Паустовского может стать одной из площадок проекта «Новогодняя столица 2020»

В администрации города состоялась рабочая встреча в рамках проекта «Новогодняя столица 2020». Участники встречи обсудили состояние «Тропы Паустовского» в Солотче.

Экологическая тропа Паустовского была открыта летом текущего года в поселке Солотча. Летом она пользовалась большой популярностью у рязанцев и у гостей региона. В рамках проекта разработано несколько маршрутов различной сложности и протяженности. Сейчас «Тропу Паустовского» поддерживают активисты. На заседании обсуждалась возможность участия города в развитии проекта и включения его в список площадок «Новогодняя столица 2020».