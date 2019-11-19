Стилист Александр Рогов переоденет рязанского банкира

В воскресенье, 24 ноября, в 9:30 на канале СТС выйдет выпуск программы «Рогов в городе» с участием девушки из Рязани. В этом проекте главный стилист канала СТС за сутки преображает героинь, которые отчаялись измениться. Задача Рогова – доказать, что стильно и ярко выглядеть могут не только жительницы столицы.

Кроме Рязани, в новом проекте известный стилист и телеведущий побывал в Туле, Владимире, Ростове-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Уфе и других городах.

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Рязанка Екатерина Чудинина работает в банке и готовит молочные продукты на продажу. А ещё 29-летняя Екатерина организовывает музыкальные фестивали и выступает в составе хора народной песни. У девушки яркая насыщенная жизнь, а вот как с выбором одежды есть проблемы. Екатерина не знает, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. В этом ей и помог Александр Рогов и местные специалисты, которых он выбирал лично.

Известный стилист не только покажет преображение рязанки, но и заглянет к ней в гости, разберёт гардероб и посетит местные магазины и рынки.

В программе на СТС можно будет увидеть кадры, снятые самим ведущим на телефон.

– Это шоу отличается от предыдущих проектов Александра и концептуально, и визуально, — рассказывает продюсер шоу Александра Гройсман. — У нас нет сложно-постановочного студийного света, дорогих декораций, минимум постановки. Но максимум реалити, эмоций, живой камеры, движения и атмосферы города.

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