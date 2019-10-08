Обзор новостей Рязани за 7 октября

С 10.00 8 октября до 24.00 10 октября в связи с проведением работ по ремонту теплотрассы в Рязани будет ограничено движение транспорта по Первомайскому проспекту.

За информацию, которая поможет раскрыть совершённое в Рязани убийство ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги, меценат готов заплатить полмиллиона рублей.

Во вторник, 8 октября, на улицы Рязани выйдут 8 новых автобусов. Техника будет работать на маршруте №13.

В минувшие выходные в Рязани произошло несколько ДТП. Видеоподборку с моментами аварий опубликовал канал Дороги Рязани.

В Рязани выявлены десятки случаев заболевания «мышиной лихорадкой», по-научному – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В Рязани затопило подземный пешеходный переход у ТЦ «Барс на Московском».

В посёлке Приокский в Рязани в капот автомобиля воткнули топор.