На главную Рязань Общество Обзор новостей Рязани за 7 октября
РязаньОбщество

Обзор новостей Рязани за 7 октября

С 10.00 8 октября до 24.00 10 октября в связи с проведением работ по ремонту теплотрассы в Рязани будет ограничено движение транспорта по Первомайскому проспекту.

За информацию, которая поможет раскрыть совершённое в Рязани убийство ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги, меценат готов заплатить полмиллиона рублей.

Во вторник, 8 октября, на улицы Рязани выйдут 8 новых автобусов. Техника будет работать на маршруте №13.

В минувшие выходные в Рязани произошло несколько ДТП. Видеоподборку с моментами аварий опубликовал канал Дороги Рязани.

В Рязани выявлены десятки случаев заболевания «мышиной лихорадкой», по-научному – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В Рязани затопило подземный пешеходный переход у ТЦ «Барс на Московском».

В посёлке Приокский в Рязани в капот автомобиля воткнули топор.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанском районе работники РНПК вместе с юными экологами высадили 3500 саженцев ели

Заседание Думы Скопинского района впервые транслировали в интернете

В Рязани ожидается дождь с грозой