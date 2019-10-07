На главную Рязань Происшествия В Рязани готовы заплатить за информацию об убийстве ветерана ВОВ и его...
РязаньПроисшествияТоп новость

В Рязани готовы заплатить за информацию об убийстве ветерана ВОВ и его жены

За информацию, которая поможет раскрыть совершённое в Рязани убийство ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги, готовы заплатить полмиллиона рублей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

– Следствию решил помочь меценат – он заплатит 500 000 рублей за информацию, которая поможет в раскрытии преступления, – написал глава региона. 

Также Николай Любимов отметил, что рязанским следователям помогают сотрудники Криминалистического центра Следственного комитета России, но подозреваемые пока не найдены.

Всех, кто может сообщить важную для следствия информацию, просят звонить в следственное управление СК РФ по Рязанской области по телефонам: 8(4912) 21-81-69, 8-910-904-11-75.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сотрудники полиции депортировали из Рязани шестерых иностранцев

Мстительная рязанка попросила друзей угнать автомашину обидчика

Опубликовано видео с места ДТП на автодороге Клепики – Рязань