В Рязани готовы заплатить за информацию об убийстве ветерана ВОВ и его жены

За информацию, которая поможет раскрыть совершённое в Рязани убийство ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги, готовы заплатить полмиллиона рублей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.



– Следствию решил помочь меценат – он заплатит 500 000 рублей за информацию, которая поможет в раскрытии преступления, – написал глава региона.



Также Николай Любимов отметил, что рязанским следователям помогают сотрудники Криминалистического центра Следственного комитета России, но подозреваемые пока не найдены.



Всех, кто может сообщить важную для следствия информацию, просят звонить в следственное управление СК РФ по Рязанской области по телефонам: 8(4912) 21-81-69, 8-910-904-11-75.

