В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Рязанский театр драмы сообщил об отмене спектаклей.

С 17 марта по 30 марта все постановки отменяются. В апрельский репертуар вносятся следующие изменения:

3 апреля «Мы не одни, дорогая!» замена на «Выдать Джанет замуж»

9 апреля «Пиноккио. Переплыть море» замена на «Чисто женская логика»

11 апреля «Мы не одни, дорогая!» замена на «Добро пожаловать в рай»

23 апреля «Чисто женская логика» замена на «Мы не одни, дорогая!»

24 апреля «Вишневый сад» замена на «Мы не одни, дорогая!»

25 апреля «Мы не одни, дорогая!»

Премьера спектакля «Мы не одни, дорогая!» переносится на конец апреля. Ранее приобретенные билеты и бронирование на премьерные дни остаются действительными соответственно:

27 марта переносится на 24 апреля

28 марта переносится на 25 апреля

29 марта переносится на 26 апреля

При невозможности перенести свой визит в театр, билеты можно сдать в кассу театра или по иному месту их приобретения.

Все подробности можно уточнить по телефонам 45-58-23, 45-50-46.