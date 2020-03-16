На главную Новости Рязани Культура

Рязанский театр драмы сообщил об отмене спектаклей

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Рязанский театр драмы сообщил об отмене спектаклей.

С 17 марта по 30 марта все постановки отменяются. В апрельский репертуар вносятся следующие изменения:
3 апреля «Мы не одни, дорогая!» замена на «Выдать Джанет замуж»
9 апреля «Пиноккио. Переплыть море» замена на «Чисто женская логика»
11 апреля «Мы не одни, дорогая!» замена на «Добро пожаловать в рай»
23 апреля «Чисто женская логика» замена на «Мы не одни, дорогая!»
24 апреля «Вишневый сад» замена на «Мы не одни, дорогая!»
25 апреля «Мы не одни, дорогая!»

Премьера спектакля «Мы не одни, дорогая!» переносится на конец апреля. Ранее приобретенные билеты и бронирование на премьерные дни остаются действительными соответственно:
27 марта переносится на 24 апреля
28 марта переносится на 25 апреля
29 марта переносится на 26 апреля

При невозможности перенести свой визит в театр, билеты можно сдать в кассу театра или по иному месту их приобретения.

Все подробности можно уточнить по телефонам 45-58-23, 45-50-46.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

В работе предприятия, добывающего уголь в Скопинском районе, выявили нарушения

Новости Рязани
В связи с выявленными нарушениями, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
Узнать больше

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

В Рязани закрывают учреждения образования, культуры и спорта

Администрация
С 17 по 30 марта в Рязани не будут работать учреждения образования, культуры и спорта, культурно-досуговые центры и библиотеки. Об этом глава...
Узнать больше

Дело об убийстве в Рязани ветерана ВОВ и его жены передано в суд

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено днём 26 сентября 2019 года в Московском районе Рязани.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

Мифы и ложные представления о коронавирусе

Акценты
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса.
Узнать больше

18 шагов навстречу подростку. Что нужно знать про поколение Z

Акценты
Что за дети пошли?! Они какие-то не такие! Мы такими не были! Они как с другой планеты! Они говорят на другом языке!...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Врач рассказал о сбегающих из-под карантина пациентах в Коммунарке

Ребенок получил ожоги во время химического шоу аниматора с сухим льдом

Пациент добивается компенсации от врачей за ампутированный член