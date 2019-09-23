«Рязанский Радиозавод» отметил свой день рождения большим концертом

АО «Рязанский Радиозавод» отметило 66-й день рождения. С 1953 года и до настоящего момента предприятие играет важную роль в экономической жизни Рязани и Рязанской области. АО «Рязанский Радиозавод» является одним из крупнейших поставщиков средств радиосвязи в рамках исполнения Государственного оборонного заказа.

На протяжении последних нескольких лет предприятие является победителем отраслевого конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства» в номинации «Организации численностью свыше 1 500 работников».

Руководство, сотрудников и ветеранов завода поздравил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Игорь Тишин.

– Благодаря вашему профессионализму, опыту, умению принимать смелые решения и смотреть в будущее, выпускаемая заводом продукция востребована не только в России, но и далеко за ее пределами, – подчеркнул Игорь Тишин. – Я искренне желаю вам дальнейшего процветания, не сбавлять оборотов, по-прежнему оставаться надежным партнером и добрым другом администрации города.

Игорь Тишин вручил отличившимся работникам Радиозавода благодарности администрации города Рязани.

Праздник продолжился выступлением коллективов и солистов Радиозавода.