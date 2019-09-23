Монета, сгубившая короля. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе говорим об изображениях людей на денежных знаках.

История 96. Монета, сгубившая короля

Людовику XVI суждено было стать последним французским королем из династии Бурбонов. По воспоминаниям современников, он был добрым, отзывчивым человеком, которого титул и власть нисколько не испортили. Взойдя на трон, он пошёл по пути реформ, но не смог их завершить. Во-первых, отец оставил страну в тяжелейшем политическом и экономическом состоянии, во-вторых, дворянство крепко держалось за свои привилегии. И королю не хватило решительности бороться.

Когда революционные настроения достигли пика, Людовик XVI решил с семьей бежать. Подключив связи, придумали легенду: русская баронесса Корф с дочерями и слугами возвращается домой. Король изображал лакея, королева – служанку, наследника переодели в девочку. Удалось обмануть охрану дворца и добраться до Сент-Мену. От Тюильри это более 220 километров: ничтожное расстояние по меркам современных скоростей и весьма солидное, если преодолевать его на тяжелом конном экипаже. На беду царствующей семьи почтмейстером там служил якобинец Жан-Батист Друэ. Он узнал Людовика XVI. Беглецов задержали.

Как же Друэ, который никогда раньше короля не встречал, смог так быстро его узнать? Дело в том, что он часто видел профиль Людовика XVI на монетах. Характерный нос, овал лица, тяжелые надбровные дуги – художник на монетном дворе чуть приукрасил, как это было принято, главу государства, но все же довольно точно передал его внешность. Кстати, хотя в 1792 году монархия была упразднена, экю с портретом свергнутого короля чеканили еще несколько лет. Франк был введён лишь в 1795 году.