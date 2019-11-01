Рязанский кредит. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 120. Банк в провинциальном городе

В начале XX века в России активно развивался банковский сектор. Из крупных городов кредитные учреждения отправились в провинцию. Ведение бизнеса там отличалось от столичных принципов и даже того, как было обустроено все в губернском центре.

Во-первых, нужно было заинтересовать клиентов. Они уже давно сотрудничали с банками за пределами родных городов, и налаженные связи не так просто было разорвать. Финансовые учреждения были готовы на уступки. Например, торговый дом «Б.Ф. Власкин, С.Н. Шемякин и И.И. Алпатов» кредитовался в Рязани, а затем обратился за дополнительными средствами в Касимовское отделение одного из банков. По существовавшим тогда правилам рязанский кредит нужно было перевести в Касимов. Но фирма подала прошение оставить все без изменений. Банк, не допуская возможности расстроить установившиеся с клиентом хорошие отношения, дал согласие.

В принятии непростых решений, балансирующих между интересами руководства банка и клиента, учитывалась вся информация, от официальных сведений до городских слухов. Анализ городских разговоров помогал получить достаточно полную характеристику дел. И не так уж важно, о ком идет речь — владельце миллионного состояния или скромном торговце. «Человек трезвый, хороший работник», «живет по средствам и скуп», «кредитоспособность сомнительна», «человек изворотливый, какая есть недвижимость, переведена им на жену»- такие отзывы о личных качествах фигурировали в банковских характеристиках.

Вопрос: Кто входил в состав учетного комитета, который оценивал клиентов?

представители местной деловой элиты;

независимые от местных деловых кругов приезжие люди;

представители органов власти.

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