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Рязанские школьники продолжают отстаивать «свою позицию»

Во вторник, 4 февраля, в Рязани стартовал очный этап XIII городского конкурса «Своя позиция». Участниками «круглого стола» стали 19 учеников – лидеров своих школ. Все они соревнуются за победу в одной из следующих номинаций – «Лидер», «Команда», «Система».

«Круглый стол» позволил членам жюри оценить творческие способности участников, умение держаться на сцене и отстоять свою точку зрения. Лидеры отвечали на вопросы, связанные с языком и речью, а также вступали в активный диалог, чтобы аргументировать своё мнение.

На вопросе о том, как удобнее донести информацию, – с помощью сообщения или звонка – позиции участников разделились. Большинство школьников предпочитают написать сообщение – это позволяет быстро донести мысль, не отвлекаюсь на эмоции. Остальные лидеры с этим не согласились: по их мнению, телефонный разговор позволит сразу решить определённый вопрос, не отвлекаясь на соцсети.

У участников было несколько вариантов выразить свою позицию – с помощью карточек красного и зелёного цвета, а также «воздержаться» от ответа на вопрос, выбрав поле «болото».

Лидеров оценивали по следующим критериям:

  • активность;
  • знание ситуации в рамках темы;
  • аргументированность;
  • лаконичность;
  • общее впечатление.

В течение конкурса участников ждёт ещё немало испытаний: подготовка и проведение досугового мероприятия в своей школе, деловая игра «блиц», подготовка видеоролика и информационного стенда, а также освещение своей деятельности в группе ВКонтакте.

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