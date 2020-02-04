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Рязанские школьники обменяются книгами с детьми из Беларуси и Антальи

14 февраля, в Международный день книгодарения, Российское движение школьников запускает Международную акцию «Подари книгу». Школьники из городов-побратимов России, Турции и Республики Беларусь обменяются любимыми произведениями. Активисты РДШ из Рязанской области отправят праздничную посылку в Брестскую область.

Подарить любимую книгу, значит, поделиться частичкой души и эмоциями. Поэтому активисты РДШ предложили идею – отправить полюбившиеся книги сверстникам из своих городов-побратимов в Турции и Республике Беларусь. С 3 по 12 февраля в 8 регионах России, среди которых так же Новосибирская, Астраханская, Пензенская и Тамбовская области, школьники принесут в пункты приема любимые книги, которые сопроводят своими впечатлениями о произведении и пожеланиями адресатам.

В Рязанской области принести посылку можно МБОУ «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» города Рязани до 7 февраля 2020 года. Активисты 7 февраля упакуют подарки и подготовят к отправке.

А любимые произведения школьников из других городов нашей страны доберутся к ребятам из Гомельской, Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей Республики Беларусь и города Антальи в Турции. Они, в свою очередь, уже тоже выбирают книги для посылки в Россию и пишут послания. Подарки к празднику отправятся к получателям в канун дня книгодарения, а новая традиция и глубокие истории согреют теплом сотни школьников сразу из трех стран.

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