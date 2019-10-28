Рязанские школьники поучаствовали в литературном часе, посвященном творчеству Лермонтова

В детской библиотеке «Феникс» для учащихся 7 «А» класса средней школы № 3 прошел литературный час «Эпоха Грозного царя», посвященный поэме М. Ю. Лермонтова «Песня о купце Калашникове. С помощью электронной презентации ребята «перенеслись» в эпоху Ивана Грозного и увидели Москву XVI века, узнали, кто такие опричники.

Школьники также познакомились с историей написания знаменитой поэмы, прикоснулись к образам героев произведения, узнали интересные литературные и исторические факты о «Песне…».

В мероприятии приняли участие студенты Рязанского музыкального колледжа имени братьев Пироговых.

Увлекательный рассказ библиотекаря сопровождался выступлением студентов колледжа, которые исполнили традиционные русские хоровые песни «Живёт моя отрада», «Ох ты зимушка, зима…», а также песни на стихи М. Ю. Лермонтова «Молитва» и «Казачья колыбельная».

Завершился литературный час обзором книжной выставки, посвященной творчеству Лермонтова.