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Рязанские предприятия готовы поставлять в магазины продукты в необходимых количествах

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области работают в обычном режиме. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Рязанской области.

В регионе работают более 30 заводов, производящих муку, макароны, сухари, каши быстрого приготовления, картофельное пюре быстрого приготовления, консервы мясные, рыбные, плодоовощные, сахар-песок, стерилизованное молоко, сливочное масло. Все они на сегодняшний день работают в штатном режиме и обеспечивают все заказы, поступающие от торговых сетей.

Отмечается также, что в запасы пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха на элеваторах Рязанской области на сегодняшний день составляют 310 тысяч тонн, что больше прошлогоднего на 32%. Цены на пшеницу составляют 12,0-12,8 руб./кг, что ниже прошлогоднего на 10%.

Стоит отметить, что торговые сети сегодня редко заказывают продукцию на склад. А значит, при том, нездоровом энтузиазме, которые проявляют некоторые горожане, можно за один раз очистить и все полки в магазине. Мгновенно товары на них не появятся, но будут заказаны и привезены в магазины. Напомним, ранее министерство экономического развития сообщило, что производителям отправлены запросы на покупку продуктов с учётом повышенного спроса.

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